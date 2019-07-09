國際財經

聯儲局主席鮑威爾今明兩天將到國會作證，儲局在香港時間周四凌晨2時亦會公布6月議息紀錄，投資者期待從中得到更多利率走向的線索。美股周二偏軟，道指曾挫140點，盤中低見26665點，收市連跌三個交易日；至於標指和納指則高收，以納指表現相對較佳。美元則造好，期金先跌後升，油價反覆向上。

白宮無意撤換儲局主席

道指收市跌22點或0.08%，報26783點，已貼近全日高位。道指下滑主要受重磅股3M拖累，因其遭降投資評級，導致股價下滑2.06%；不過金融股造好，高盛抽高0.98%，為升幅最大的道指成分股，VISA和美國運通都升逾0.8%。標指漲0.12%，收報2979點。納指進賬0.54%，收報8141點；蘋果股價攀升0.61%，Facebook上揚1.76%，Netflix都升1%。

百事可樂（PepsiCo）為第二季度業績期揭開序幕，季度盈利和營業額均超市場預期，但股價回吐0.6%。路透預期，標指成 分公司第二季度盈利平均按年減少0.1%。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）昨天在CNBC舉辦的活動中表示，鮑威爾的聯儲局主席職位仍然安全，目前沒撤換他的打算。對於總統特朗普不斷批評鮑威爾及聯儲局的利率立場，庫德洛重申，儲局可以「收回」去年12月的加息決定。

鮑威爾今明兩天在國會為貨幣政策事宜作證，他昨天在聯儲局壓力測試大會上致詞，沒有提到貨幣政策相關問題。

歐股全面受壓，泛歐Stoxx 600指數跌0.51%，德股回落0.85%，法股低收0.31%，英股微跌0.17%。德國最大銀行德意志銀行續受業務重組消息拖累，股價最多挫6.5%，收市跌幅收窄至3.45%。化工巨頭巴斯夫（BASF）發盈警，並且看淡汽車業前景，股價低收超過3%，汽車和化學相關股也下挫。亞股表現欠佳，蘋果公司評級遭下調，拖累亞洲供應商表現，MSCI亞太指數（不計日本）跌0.5%，日股則逆市升0.1%。

美元轉強 金價曾見一周低

投資者下調對聯儲局本月減息幅度的預期，帶動美元走強，兌歐羅曾升至1.1221美元的3周高位，尾段報1.1208美元，跌0.06%。美滙指數升0.13%，報97.51，同樣是3周高位。美元兌日圓升0.14%，報108.88日圓。利率期貨顯示，投資者對月底減息半厘的預期，從上周的25%降至4.9%。紐約8月期金價格昨天曾經挫至每盎斯1387.5美元的一周低位，收市報1400.5美元，倒漲0.04%。

石油出口國組織（OPEC）減產和中東緊張局勢，蓋過拖累全球經濟和石油需求的中美貿易爭端，油價周二反覆向上，布蘭特期油一度靠近65美元，收市每桶報64.16美元，漲近0.1%；紐約期油每桶報57.83美元，升0.3%。比特幣價格持續反彈，尾段報12411美元，漲1.85%。