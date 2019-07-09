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今日 03:41 國際財經

地緣局勢主導 紐油連升四天

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中東局勢緊張，以及美國上周原油庫存預期回落的因素刺激下，外圍油價周二造好，紐約期油價格連續第四天上揚。不過，交易商觀望美國聯儲局主席鮑威爾的發言，油價升勢受限。

紐約8月期油收市升17美仙或0.3%，每桶報57.83美元，是7月1日以來最高。倫敦布蘭特9月期油收市升5美仙或近0.1%，每桶報64.16美元。

Hantec Markets分析員Richard Perry表示，油價升勢雖然有限，但也可視為油價大升後調整期已告一段落的徵兆。

歐盟周二促請伊朗改變提煉更高濃度濃縮鈾的決定，以免違反2015年核協議。Sevens Report Research共同編輯Tyler Richey指出，美國與伊朗之間的緊張關係是支持油價近日來造好的唯一因素。但他認為，油市基本上處於供求平衡狀態，而全球經濟增長有放緩勢頭，令到原油需求增長可能減少，對油價不利。

Oanda高級分析員Edward Moya指出，鮑威爾在國會聽證會上的發言，可能堅持以數據決定利率變動的看法，但此舉可望有利商品價格。

短期而言，美國周三公布的上周原油庫存數據可能對油價影響更大。市場預期，能源資訊局(EIA)將公布上周原油庫存減少120萬桶，延續此前三周的跌勢。市場又預期，上周汽油與精煉油庫存分別預期減少40萬桶與上升150萬桶。

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