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今日 02:04 國際財經

高盛稱儲局即使減息 料無助美股再升

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高盛美股策略師David Kostin認為，即使美國聯儲局在7月減息，相信也無助美股升勢，因為現時美股指數已經反映了大部分利好因素。

Kostin相信，已經找不到可推動大市進一步扳升的理由。相反，如果大市逆轉，預期未來數周市場將有眾多利淡說法浮現。他維持標準普爾500指數今年底3000點目標不變。

Kostin表示，高盛仍預期聯儲局今年將減息兩次，因為局方很難與市場預期抗衡。他承認，如果中美達成貿易協議，將對大市有利，但高盛不預期雙方可以在短時間內達成協議。

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