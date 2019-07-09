國際財經

美國能源資訊局(EIA)發表最新一份短觀報告，向上修訂美國今年原油產量與油價預測。

報告預期，美國今年平均日產量為1236萬桶，較6月時估計水平高0.3%。同時，報告向上修訂紐約期油今年平均值預測0.5%，至每桶59.58美元，又向下修訂倫敦布蘭特期油今年平均值預測0.3%，至每桶66.51美元。

不過，EIA維持明年紐約與布蘭特期油平均價格預測不變。

紐約期油最新每桶報57.84美元，升0.18美元或0.3%。布蘭特期油每桶報64.30美元，升0.19美元或0.3%。