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今日 01:31 國際財經

布蘭森旗下維珍銀河擬年底前上市

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路透報道，英國富商布蘭森(Richard Branson)旗下維珍銀河(Virgin Galactic)將於今年底前上市，以籌集足夠資金，與貝索斯(Jeff Bezos)旗下的Blue Origin，以及馬斯克(Elon Musk)旗下的SpaceX繼續在開發太空領域上競賽。

維珍銀河將通過與Social Capital Hedosophia合併而達致上市目標；後者是一間特別目的收購企業，將持有維珍銀河的49%股權。Social Capital Hedosophia行政總裁Chamath Palihapitiya將在交易中投入1億美元，且成為合併後公司主席。

《華爾街日報》較早時報道有關交易，指Social Capital Hedosophia將投入8億美元，換取49%的維珍銀河股權。

布蘭森在2004年成立維珍銀河，當時主要從事發射衛星業務，其後轉為發展太空旅行業務。今年二月，該公司成功進行首次載有乘客上太空的試飛安排，可望為最快今年推出的太空旅遊奠定有利基礎。目前已有一批人預訂使用維珍銀河的太空旅遊服務，公司已收取8000萬美元訂金，預期收入有1.2億美元。

布蘭森周二接受CNBC電視台訪問時表示，太空旅遊的費用將會顯著下降，使普通人也可乘坐。現時，90分鐘的太空旅行收費為25萬美元。

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