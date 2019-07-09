國際財經

財經網站The Information引述消息人士稱，美國電動車製造商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)對集團的自駕車研發進度感到不滿，相關軟件研發小組至少有11個成員近月來先後辭職。

報道引述特斯拉前僱員及現僱員稱，馬斯克認為研發進度落後於計劃。他曾經公開表示，期望到2020年，特斯拉可以有100萬輛機器人的士(robotaxis)在路面行駛。

馬斯克較早時曾經在Twitter貼文，預期未來面世的全自駕車的價格將較原先估計為昂貴。