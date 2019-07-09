國際財經

美國科技巨擘蘋果公司遭大行降級，拖累科技股走弱，加上美國減息憧憬降溫、中美貿易前景未明、美伊關係持續緊張，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午3時48分，英國富時100指數報7543點，跌5點或0.08%；德國DAX指數報12448點，跌95點或0.76%；法國CAC 40指數報5577點，跌11點或0.21%；意大利富時MIB指數報21952點，跌23點或0.11%。

道指期貨暫報26700點，跌93點。

美國就業市場數據勝預期後，市場繼續關注聯儲局的減息前景，而聯儲局貨幣政策決策者將於本月底召開議息會議，投資者對聯儲局放寬政策的預期已經降溫。

中美本周重新舉行貿易談判。《華爾街日報》引述消息人士稱，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)等美國和中國貿易官員，本周可能通電話。如果會議成功，或再次在北京舉行面對面談判。不過，美國國防部公布，國務院已經批准向台灣出售價值22億美元(171.6億港元)武器的方案。中國外交部早前已就此提出嚴正交涉，市場關注兩國貿易磋商會否因此遭受影響。

中東局勢不斷升溫，國際原子能機構(IAEA)證實，伊朗濃縮鈾水平超出核協議規定上限的3.67%。伊朗發言人稱，現階段濃縮鈾足夠啟動國內唯一核電廠的反應堆，不排除下一步再提升至20%。美國副總統彭斯警告，華府已準備好保護在中東的利益。美軍已準備好維護國家利益，並保護在中東地區的美國政府人員和公民，強調華府將繼續透過制裁向伊朗施壓，特朗普永遠不容許伊朗擁有核武器。

油價偏軟，因高盛預料美國今明兩年的油產增幅將超過需求增長，加上擔心國際貿易紛爭拖累全球經濟，抵消中東局勢緊張。紐約原油期貨現時每桶報57.47美元，跌0.19美元或0.33%；倫敦布蘭特期油報64.04美元，跌0.07美元或0.11%。