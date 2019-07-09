國際財經

蘋果公司遭大行下調投資評級，拖累科技股向下，美股昨天表現疲弱，道指曾跌177點，即市曾低見26744點，收市仍挫逾100點，為連續第二個交易日下滑。

投資者等待聯儲局主席鮑威爾本周三及周四到國會作證，以了解貨幣政策前景。美元微升，金價則回吐，油價受地緣政治因素支持，收市溫和造好。

道指收市挫115點或0.43%，報26806點；標指下滑0.48%，收報2975點；納指跌0.78%，收報8098點。蘋果回落2.06%，主要是Rosenblatt證券把其評級從買入降至中性，又預料蘋果的基本因素會在未來6至12個月惡化，iPhone銷售令人失望，其他產品增長放緩。

一眾科技股如NetApp和Juniper Networks跟隨向下滑逾3%，晶片股美光(Micron)則反彈2.5%。

德銀重組 先揚後急回

另一方面，市場觀望鮑威爾到眾議院和參議院作證，將密切留意他對利率前景的言論。上周五的非農就業職位數據勝預期，降低了對下半年減息的憧憬，但大部分分析師認為本月底仍會減息。

歐洲三大股市偏軟，德股和法股分別下跌0.2%和0.08%，英股微跌0.05%。德意志銀行大規模裁員重組，股價周一初段升4%，其後大幅回落，尾段倒跌超過5%，德銀在美國上市的股票更曾瀉逾7%，因投資者對重組成效抱懷疑態度，認為德銀可能太過樂觀。

亞洲市場方面，由於美國減息預期降溫，亞股受壓，MSCI亞太指數(不計日本)跌1.4%，日股低收近1%。

美元上揚，美滙指數尾段升0.12%，報97.4，仍然靠近上周五所見97.443的3周高位。美元兌日圓升0.24%，報108.74日圓；兌歐羅升0.13%，報1.1211美元。紐約期金收市回吐10美仙，每盎斯報1400美元。

比特幣波動 尾段漲6%

伊朗日前威脅再提高濃縮鈾濃度，意味可能要面對美國更多制裁行動，推高油價，紐約期油收市上升0.3%，每桶報57.66美元，布蘭特期油則漲0.2%，報64.11美元。

比特幣繼續大幅波動，據Coindesk資料，美市尾報12164美元，升6.1%。