國際財經

法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)與西班牙經濟部長卡爾維尼奧(Nadia Calvino)均表示，接替拉加德(Christine Lagarde)成為下任國際貨幣基金組織(IMF)總裁的人選，應該繼續是來自歐洲。

歐盟領袖上周決定，由拉加德接替德拉吉(Mario Draghi)出任歐洲央行行長。市場其後開始揣測IMF下任總裁人選。有傳同時擁有加拿大、英國與愛爾蘭國籍的英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)是熱門人選。有傳保加利亞籍的世銀行政總裁Kristalina Georgieva與前荷蘭財長Jeroen Dijsselbloem也是可能繼任人選。根據過往傳統，IMF總裁是由歐洲人出任，而世界銀行總裁則是由美國人出任。

歐盟成員國財長周一雲集比利時布魯塞爾的歐盟總部，討論焦點是IMF總裁人選問題。勒梅爾指出，法國希望繼續由來自歐盟成員國籍的人士出任IMF總裁，而且期望是沒有競爭下當選。Calvino也表示，IMF總裁應優先由歐洲人出任。

不過消息人士指出，財長們在會上沒有提及個別人士的姓名。Calvino認為，現時討論誰人出任是言之尚早。

周一較早時，歐央行執委科爾(Benoit Coeure)已表明，他不會是繼任人選。勒梅爾也稱他本人不是合適人選。德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)也排除成為IMF總裁的可能性。