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今日 18:37 國際財經 即巿股評

【看圖測市】美國非農數據強勁 英鎊/美元跌穿1.2500關創半年低

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上周英鎊/美元連續5日錄得下跌，從周初高位1.2700一路下跌，直至上周五(7月5日)最低跌至1.2476，創下今年1月3日閃崩以來的半年新低，全周累計下跌1.32%。

由於中美雙方在二十國集團峰會上確認重啟中美貿易談判，而且美國不再對中國商品加征新的關稅，美滙指數在上周一(7月1日)大幅反彈0.68%，拖累英鎊/美元展開下跌趨勢。此外，上周二(7月2日)英倫銀行行長馬克·卡尼(Mark Joseph Carney)發表講話，指英國第二季度經濟增速相當疲軟，使英鎊/美元的走勢雪上加霜。

而導致英鎊/美元大跌的主因，則是上周五(7月5日)公布的美國非農就業人口數據。雖然美國6月失業率上升0.1%至3.7%，但是6月非農就業人口比之前增加了22.4萬人，遠超市埸預期16萬人。數據公布後市埸對美國減息0.5厘的預期大減，英鎊/美元短線跳水逾80點，一度跌穿1.2500關口至半年新低1.2476。但美國總統特朗普在非農數據公布後再度抨擊聯儲局不肯降息，令美滙指數當日回吐部分漲幅，而英鎊/美元亦趁機收復1.2500關口，今日(7月8日)英鎊仍窄幅徘徊於1.2506至1.2535之間。

技術分析方面，英鎊/美元未能突破1.2760-1.2780阻力區域，並輾轉下跌形成新的下跌通道。上周英鎊/美元連續五天下跌，並跌至2018年12月的低位1.2480水平。若英鎊/美元能企穩1.2480支持位，後市仍有機會再度上探1.2760-1.2780阻力區域。但由於英國硬脫歐的風險仍然未消除，英鎊/美元的反彈動力或備受考驗，而首相選戰的結果將是其中的關鍵。

交易策略方面，我們根據6月28日策略於1.2550建立的英鎊/美元買盤已於1.2530平倉，虧損20點。短期內待英鎊/美元跌至1.2480-1.2500買入，上望1.2660，跌穿1.2450止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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