國際財經

美國非農就業數據勝預期，聯儲局本月減息可能性降低，加上投資者關注中美本周重啟貿易談判，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7543點，跌10點或0.13%；德國DAX指數報12559點，跌9點或0.07%；法國CAC 40指數報5586點，跌7點或0.13%；意大利富時MIB指數報22012點，升26點或0.12%。

道指期貨暫報26825點，跌60點。

中美本周重新舉行貿易談判。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)指出，中美開始就貿易問題恢復接觸，雙方經貿團隊正透過電話，安排舉行高層會談，但目前未有面對面磋商的安排，強調重視質量多於速度。

中國外交部副部長樂玉成指出，在中美關係40年發展歷程中，最大啟示是中美合則兩利，鬥則俱傷；美國當前面臨的問題，不是中國之過，以加稅、脫鈎相威脅，不是解決問題的「藥方」，中美經貿談判應該是平等的，強調中國不會構築任何高牆，也不會和任何國家脫鈎。

另外，聯儲局主席鮑威爾本周會出席國會聽證會，講述貨幣政策與經濟發展。聯儲局本周亦會發布上次議息會議紀錄，對利率去向與經濟發展都可能會有啟示。

油價走勢反覆，紐約原油期貨現時每桶報57.44美元，跌0.07美元或0.12%；倫敦布蘭特期油報64.31美元，升0.08美元或0.12%。