國際財經

美國非農就業數據優於預期，聯儲局本月減息可能性減低，加上美伊關係升溫，投資者關注中美本周貿易談判，利淡市場氣氛，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7570點，升17點或0.23%；德國DAX指數報12565點，跌2點或0.02%；法國CAC 40指數報5595點，升1點或0.04%；意大利富時MIB指數報22029點，升43點或0.2%。

道指期貨暫報26839點，跌46點。

美國非農就業數據遠勝預期。由於聯儲局將於本月議息，故今次的非農數據對聯儲局制訂的政策有重大參考意義。市場認為，強勁的非農就業數據令聯儲局減息的必需性明顯降低。不過，總統特朗普再次向聯儲局施壓，敦促局方調低利率。他批評，聯儲局根本「不知道自己在做什麼」，強調減息將有助於經濟如火箭一樣上升。

至於聯儲局主席鮑威爾本周會出席國會聽證會，講述貨幣政策與經濟發展。而聯儲局本星期亦會發表上次議息會議紀錄，對利率去向與經濟發展都可能會有啟示。

中美本周重新舉行貿易談判。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)指出，中美開始就貿易問題恢復接觸，雙方經貿團隊正透過電話，安排舉行高層會談，但目前未有面對面磋商的安排，強調重視質量多於速度。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)亦表示，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)已與中國談判代表重新接觸，惟達成協議需要時間。

中東局勢惡化，對於伊朗宣布將會進一步停止履行核協議的部分內容，並將提高濃縮鈾的濃度，美國總統特朗普警告伊朗，最好小心一點處理；俄羅斯則呼籲德黑蘭政府保持克制。美國國務卿蓬佩奧此前表示，美國將會作出進一步的孤立及制裁，各國應重新制定應對伊朗的長期標準，又指擁有核武的伊朗政權，對全球帶來更大威脅。

另外，希臘在周日舉行國會選舉，反對派新民主黨一如選前民調般取得勝利，重奪國會控制權。即將出任總理的新民主黨黨魁米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)表示，選舉結果顯示希臘國民決心求變，他將會爭取推動更多投資及減稅。

油價造好，因美國就業數據勝預期，反映美國經濟保持強勢，紓緩市場對於原油需求疲弱的關注，但中美貿易戰久拖未決，抑制大市升幅。紐約原油期貨現時每桶報57.63美元，升0.12美元或0.21%；倫敦布蘭特期油延續上日漲逾1%的強勢，現報64.32美元，升0.09美元或0.14%。