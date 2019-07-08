國際財經

市場本周將集中注視美國聯儲局主席鮑威爾周三及周四於國會兩院為貨幣政策作證，投資者將密切留意其利率立場，尤其是上周五非農職位數據強勁，降低減息預期。聯儲局亦將於香港時間周四凌晨2時公布6月會議紀錄。

周三四在國會兩院作證

鮑威爾周三和周四將分別到眾議院金融服務委員會和參議院銀行委員會作證，除講述貨幣政策外，亦將回答議員對經濟和聯儲局政策方面的問題。其言論或可讓投資者更明確地知道當局是否按照普遍預期一樣，在7月30日至31日的議息會議上宣布減息。

經濟師指出，如果鮑威爾沒有按預期暗示減息，市場將出現劇烈波動。美股三大指數上周三齊創新高，是2018年1月以來首次，但非農業職位數據勝預期卻降低減息希望，導致美股上周五輕微低收，儘管全周計仍然上升，道指過去一周升1.2%，標指升1.7%，納指表現最好，升1.9%。

上周五公布的非農業職位報告顯示，美國在6月增加了22.4萬個職位，遠超市場估計的16.5萬個，促使美股從高位回落，市場對減息預期也稍微下降。不過，分析師認為，當局不會因為一個數據就改變大政策方向。

Amherst Pierpoint首席經濟師斯坦利（Stephen Stanley）表示，根據聯儲局過去大概一個月的表現，當局顯然不願意提前作出任何承諾。

聯邦基金利率期貨現時預期7月一定會至少減息四分之一厘，有市場人士甚至認為會減半厘，但Grant Thornton首席經濟師斯萬克（Diane Swonk）認為不太可能，因為目前聯邦基金利率範圍為2.25厘至2.5厘，聯儲局實際上沒有很多彈藥，減息半厘對他們來說是太多。

百事可樂明天公布業績

另一個市場可尋找聯儲局政策線索的地方，是香港時間周四凌晨2時公布的6月份會議紀錄，當局在該次會議上曾暗示有需要時會減息。此外，鮑威爾明天將在聯儲局壓力測試大會上致詞。

本周數據不多，主要有周四的消費物價指數（CPI）和周五生產商價格指數（PPI）。

另外，百事可樂明天將為第二季盈利公布季節打頭陣。