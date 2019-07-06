國際財經

受美國聯邦儲備委員會減息預期和全球貿易緊張局勢緩解帶動，紐約股市三大股指本周反覆走高，道指、標普500指數和納斯達克綜合指數，分別累計上漲1.21%、1.65%和1.94%。不過，分析認為，在多重因素影響下，美股下半年或將面臨回調壓力。

美銀美林表示，隨着美國非農就業數據反彈，最近3個月平均新增就業人數從14.7萬人提升到17.1萬人，故預計聯儲局7月將保持現有利率水平，可能會在9月減息。芝加哥商品交易所的美聯儲觀察工具顯示，聯儲局7月減息50點子的機會率從此前的29%降至9%，減息25點子的機會率則從70.8%提升至91%。

此外，穆迪認為，雖然強勁的就業數據緩解了市場擔憂，但美國就業市場正在放緩的趨勢仍未改變，聯儲局減息25點子的可能性仍然存在。

聯儲局主席鮑威爾下周將在國會出席聽證會，美銀美林在一份報告中表示，這是鮑威爾在7月例行議息會議前，引導市場預期的機會。

美國政府貿易政策動向方面，特別是美國貿易代表辦公室本月1日發布擬對歐盟產品加徵關税的「補充清單」消息，給市場帶來負面情緒。BMO資本市場表示，相關動態消息顯示全球經濟依舊面臨一定不確定性，這令投資者擔憂。

總括而言，分析指出，上半年股市上漲愈多，下半年出現回調的可能性就愈大。摩根士丹利預計，美股在今年第三季將出現10%的回調。