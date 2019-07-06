訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:09 國際財經

美股下半年或面臨回調壓力

放大圖片

受美國聯邦儲備委員會減息預期和全球貿易緊張局勢緩解帶動，紐約股市三大股指本周反覆走高，道指、標普500指數和納斯達克綜合指數，分別累計上漲1.21%、1.65%和1.94%。不過，分析認為，在多重因素影響下，美股下半年或將面臨回調壓力。

美銀美林表示，隨着美國非農就業數據反彈，最近3個月平均新增就業人數從14.7萬人提升到17.1萬人，故預計聯儲局7月將保持現有利率水平，可能會在9月減息。芝加哥商品交易所的美聯儲觀察工具顯示，聯儲局7月減息50點子的機會率從此前的29%降至9%，減息25點子的機會率則從70.8%提升至91%。

此外，穆迪認為，雖然強勁的就業數據緩解了市場擔憂，但美國就業市場正在放緩的趨勢仍未改變，聯儲局減息25點子的可能性仍然存在。

聯儲局主席鮑威爾下周將在國會出席聽證會，美銀美林在一份報告中表示，這是鮑威爾在7月例行議息會議前，引導市場預期的機會。

美國政府貿易政策動向方面，特別是美國貿易代表辦公室本月1日發布擬對歐盟產品加徵關税的「補充清單」消息，給市場帶來負面情緒。BMO資本市場表示，相關動態消息顯示全球經濟依舊面臨一定不確定性，這令投資者擔憂。

總括而言，分析指出，上半年股市上漲愈多，下半年出現回調的可能性就愈大。摩根士丹利預計，美股在今年第三季將出現10%的回調。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。