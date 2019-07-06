國際財經

美國非農就業數據遠較市場預期為佳，利率期貨顯示本月減息機率回落，美股周五在國慶假期後復市，早段扭轉本周創新高的強勢，由17個月高位掉頭下跌。三星電子業績失色，連累科技股及晶片股捱沽，費城半導體指數回吐0.6%。

美股受科技股拖累，道指一度下挫232點，即市低見26733點；收市跌幅收窄至43點或0.16%，報26922點。標指下滑0.18%，收報2990點，終結過去三個交易日連續創新高的局面。納指回吐0.10%，收報8161點。英特爾股價急回0.91%、3M更瀉1.7%、微軟偏軟。高盛則上揚0.90%，為升幅最大的道指成分股，摩根大通漲0.59%。歐股三大市場低收，英法德跌幅介乎0.48%至0.66%。

美國6月非農業新增22.4萬個職位，多於市場預期的16萬個；6月份失業率為3.7%，高於預期的3.6%。平均時薪按月上升0.2%，較預期的0.3%略低；平均每周工時維持在34.4小時，與5月時相同，符合預期。美國6月私人部門職位增加19.1萬個，亦較市場預估增加15萬個為多；製造業職位添1.7萬份，與預期一致。

美國10年期債息止跌回升，由就業數據公布前的1.96厘，攀抵2.068厘；2年期國債息則由1.78厘升至1.88厘。德國10年期國債債息則升穿負0.4厘，報負0.362厘。

美國總統特朗普周五在白宮外向記者重申，聯儲局應該要減息，以進一步推動經濟上揚。Leuthold Weeden首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)認為，就業數據反映美國經濟衰退風險已經大幅消減，聯儲局重新掌握息口政策，也需要減息以避免與其他央行的政策脫節，而且可以扭轉美債孳息曲線倒掛的不利局面。

期金險守1400 比特幣跌6%

紐約期金在非農數據公布後急跌，曾失守1400關口，收市每盎斯報1400.1美元，挫1.5%。油價走勢反覆，紐約期油收市每桶報57.51美元，升0.3%；倫敦布蘭特期油報64.23美元，漲1.47%。

美滙指數尾段彈0.49%，報97.24；英鎊跌0.45%，兌1.2524美元；歐羅挫0.49%，報1.1228美元；日圓跌0.61%，每美元兌108.48。比特幣周五歐洲時段曾插水8%，美市尾段報10957美元，挫6%。