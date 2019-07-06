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今日 04:09 國際財經

美經濟數據佳 埃里安仍料儲局減息0.25%

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德國安聯首席經濟顧問埃爾埃里安(Mohamed El-Erian)認為，雖然美國上月非農業職位增長勝預期，但預料聯儲局仍然會在本月底議息會議作出減息0.25%的決定。

埃爾埃里安接受CNBC電視台訪問時指出，儲局減息0.25%是保險的做法，因為局方不能承擔與市場溝通有誤所造成的衝擊，而不代表美國經濟有即時下行風險。他認為，7月非農業職位增幅表現很強，經濟也沒有即時風險。

CME的Fed Watch工具顯示，交易商已預計聯儲局7月減息。

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