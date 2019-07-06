國際財經

美國就業數據遠勝市場預期，市場預期聯儲局減息可能性下降，美元滙價呈強，外圍金價周五顯著回落，險守1400美元關口。

紐約8月期金收市跌20.80美元或1.5%，每盎斯報1400.10美元，本周累計跌1%。周三，期金升至6年收市新高1420.90美元。

較早時，美國勞工部公布6月非農業新增職位22.4萬個，高於市場預期的16萬個；失業率為3.7%，高於預期的3.6%；平均時薪按月增長0.2%，低於預期的增長0.3%。ICE美滙指數升0.6%至97.30，為兩周高位。

GoldCore研究總監Mark O'Byrne表示，交易商趁着美國非農業職位增長數據較預期佳的消息，以聯儲局減息機會減弱為理由，推動期金借勢獲利回吐。

不過，CMC Markets UK首席分析員Michael Hewson指出，雖然就業數據強勁，但仍不可抹殺聯儲局7月減息的可能性。

Insignia Consultants首席分析員Chintan Karnani表示，印度提高黃金進口稅率，由10%升至12.5%，對金價也有不利影響。他估計，金價在無法升穿1455美元後，今次將有一段短時間獲利回吐，考驗1378美元的支持位。

9月期銀收市跌33.5美仙或2.2%，每盎斯報15.001美元，本周累計跌2.2%。