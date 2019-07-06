國際財經

美國非農就業數據優於預期，市場預料聯儲局減息的機會下降，拖累美股早段一度挫逾200點。惟市場逐步消化利淡因素，大市低位有吸納並逐步回穩，道指跌入尾段一度收窄跌幅至只有29點。

截至本港時間凌晨約1時48分，道指報26921點，跌44點或0.17%；早段最低曾見26733點，跌幅達到232點。標普500指數報2988點，跌7點或0.24%；納指報8156點，跌13點或0.17%。

南韓三星電子公布第二季業績初步數字，營業利潤按年大跌56.3%。消息拖累晶片股普遍受壓，英特爾股價暫挫1%，英偉達(Nvidia)下滑1.49%，費城半導體指數則回落0.63%。其他個別股份方面，高盛回升0.74%，摩根大通上揚0.51%；波音反彈0.48%。

美國勞工部公布，6月非農業新增職位22.4萬個，高於市場預期的16萬個；失業率為3.7%，高於預期的3.6%。

另外，美國6月私人部門職位增加19.1萬個，亦高於市場預期增加15.3萬個；政府部門職位則增加3.3萬個；製造業職位增加1.7萬個，預期為持平。

聯儲局將於本月議息，故今次的非農數據對聯儲局制訂的政策有重大參考意義。

美國國庫券孳息大幅抽升，10年期債息反彈上2%水平，升幅一度超過10個基點，現時報2.04厘，上揚9.01個基點。

歐洲股市收市下滑，泛歐Stoxx 600指數由一年高位回吐，收市跌0.72%，報390點，終止過去六個交易日連升局面。英國富時100指數收報7553點，跌0.66%或50點；德國DAX指數收報12568點，回落0.49%或61點；法國CAC 40指數收報5593點，倒退0.48%或27點。

油價方面，紐約原油期貨現時每桶報57.35美元，反覆轉升0.02%；倫敦布蘭特期油報64.29美元，升1.56%。