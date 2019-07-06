今日 01:58
國際財經
德意志銀行宣布，投資銀行部主管Garth Ritchie將會離職。
有關宣告沒有讓市場感到意外，因為傳媒早已報道，德銀即將公布大幅整頓投資銀行部，可能涉及裁減2萬個僱員。
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