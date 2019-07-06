即巿股評 港股直擊 國際財經

6月底「習特會」略見成果，港股踏入7月，首個交易日雖有好開始，惟迅即陷悶局，恒指無力突破29000點，並於28800點附近徘徊，成交也持續萎縮。

整體大市乏善足陳，投資者傾向「炒股不炒市」，多個板塊輪流炒作，集資活動亦相當熾熱，其中較受注目的是新股市場。

半新股近日可謂不愁寂寞，上月掛牌的中煙香港(06055)較招股價炒高約5倍後「散水」，一度瀉逾五成，周五又大幅反彈20.9%。IPO方面陸續有「巨無霸」登場，擁Budweiser、Hoegaarden等啤酒品牌的百威亞太(01876)周五正式招股，集資最多764.47億元，有力與傳聞準備移師本港第二上市的阿里巴巴拗手瓜，競逐2019年全球「新股王」的寶座。

近期IPO轉趨活躍，由今年4月只有7間企業上市，到6月份已大增至18間(撇除介紹形式和創業板轉主板的公司)。企業計劃IPO或配股等集資活動，多數會選擇整體市況相對興旺時進行，因認購反應較有保障；然而，換另一個角度看，當市場出現頻密的集資潮，也意味大量資金被抽走，利淡後市。

截至7月首周，本港「企業平均集資額」(52周累計．下同)按年變幅自去年底回升至23%，但比較最近10年表現則仍算偏低。「企業平均集資額」是上市公司配股(批股)和IPO集資涉及總金額除以有關股票數目，即平均每間企業透過所籌集的金額，而其52周累計數值的按年變幅，又與恒指表現有一定相關性。

附【圖】所見，當「企業平均集資額」按年變幅攀至50%以上(如2013年2月及2014年12月)，同時恒指按年漲幅超過20%，表示市況已非常熾熱，上市公司爭相集資，令股市流動性收緊，隨後大市或受資金流走影響，升勢難再延續，恒指便會出現較明顯的調整。

以2014年底為例，當時萬達商業(現已除牌)、中廣核(01816)和北京汽車(01958)同期招股，合共集資逾700億元，恒指往後數月還能反覆上揚，至2015年4月底才掉頭回落。

目前「企業平均集資額」按年變幅僅約20%， 儘管上升速度頗快，惟與50%的臨界點尚有一段距離，恒指現水平跟去年同期相若，從集資活動角度而言，恒指縱使由6月低位26671點反彈了兩千多點，但市況看來仍然相對健康(按年升幅溫和)，暫無急跌之虞。

不過，若「企業平均集資額」按年變幅持續向上，升越50%，加上恒指累積更大的漲幅，市況及集資活動同時十分壯旺之際，屆時則要留意港股有顯著回吐風險。

信報投資研究部

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