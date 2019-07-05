國際財經

歐美貿易緊張關係持續升溫，市場正靜候美國稍後公布非農就業數據，期望從中推測聯儲局的減息步伐，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時37分，英國富時100指數報7587點，跌15點或0.21%；德國DAX指數報12599點，跌30點或0.24%；法國CAC 40指數報5602點，跌17點或0.32%；意大利富時MIB指數報22038點，跌82點或0.37%。

道指期貨暫報26932點，跌38點。

美國與歐盟在農業產品規管問題上發生爭端，美國聯同15個其他國家向世界貿易組織(WTO)提交聲明，批評歐盟對農業和農民賴以為生的一些重要工具，採取「有危害」的監管措施，有損農民的生計利益。

數據方面，英國4至6月房價按年上漲5.7%，為2017年初以來最大漲幅。法國5月貿易逆差為32.8億歐羅，4月修正後為逆差49億歐羅。德國5月工廠訂單按月下跌2.2%，遠差市場預期。

另外，美國稍後將公布6月非農就業報告，為聯儲局下次會議前的最後一份就業報告。分析指出，若就業情況令人失望，7月底減息的機會將增加，或利好股市走勢。

油價走勢反覆，紐約原油期貨現時每桶報56.85美元，跌0.49美元或0.85%；倫敦布蘭特期油報63.6美元，升0.3美元或0.47%。