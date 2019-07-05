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今日 17:50 國際財經 即巿股評

【看圖測市】美元/加元跌至楔形底部 創八個月新低

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上周三(6月26日)美國能源信息署(EIA)公布的原油庫存大幅減少1278.8萬桶，遠低於預期減少283.7萬桶，美元/加元短線跳水逾50點至1.3100邊緣。此外，上周五(6月28日)加拿大公布的4月GDP按月增長0.3%，比預期0.2%好，同日美國公布的6月芝加哥採購經理指數卻跌穿盛衰分界線至49.7，遠遜預期54水平，拖累美元/加元進一步下挫至1.3054。美元/加元全周連續5日均錄得下跌，一周累計下跌逾150點。

而本周初美元/加元似乎有新轉機，二十國峰會貿易談判完滿結束，中美雙方確認重啟中美貿易談判，而且美國不再對中國商品加征新的關稅，美滙指數在周一(7月1日)大幅反彈0.68%，推動美元/加元一度反彈逾70點至1.3140。然而，周三(7月3日)公布的貿易帳數據再度出現「美弱加強」的情況，而加拿大貿易帳更呈正增長7.6億加元，遠超預期減少17億加元。消息進一步拖低美元/加元，周四(7月4日)滙價一度跌至最低1.3032，創2018年10月以來的8個月新低。

技術分析方面，美元/加元已於6月初跌穿日線圖的上升楔形底部，並於上周跌至楔形底部1.3050水平(從2017年9月低位1.2060至2018年12月高位1.3661的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)附近。不過，受下降通道的底部支持，美元/加元的跌勢似乎已開始乏力。值得留意的是，今晚(7月5日)20:30美國和加拿大會分別公布其就業人口數據，若再出現「美弱加強」的情況，美元/加元或會進一步下探1.3000關口，甚至是1.2850水平；但若美國非農就業數據優於預期，令市場對於美國大幅減息的預期降溫，美元/加元或有望企穩1.3050區域並展開大幅反彈。

交易策略方面，我們根據6月25日策略已於1.3050買入美元/加元（上望1.3230，跌穿1.3000止損。）

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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