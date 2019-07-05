國際財經 即巿股評

過去一周市場驚喜連環發放，先有習特會突然放生華為，另一大驚喜是歐央行行長換人，出乎意外竟然由IMF總幹事拉加德接手德拉吉，即暗示歐央行將更鴿，歐洲多國債息應聲冧棚，德國十年債息跌到紀錄新低的負0.4厘，更比存款利率更低，口痕友料年底歐洲勢必再行QE，一旦所有歐債買清光，明年更會設ETF掃股市。

百威IPO乾抽港股成交

雖然歐美兩隻大鴿撐起，但今晚都有留意美國非農數據，市場估約有16萬個，一旦多個此數，全球股市就大鑊，因為月底美國聯儲局減息無望，不過挨向十萬個或以下走的話，聯儲局就有藉口劈息0.5厘，屆時美股就可舞照跳。

美股好唔代表港股好，皆因有隻巨無霸百威(01876)正在招股，不單扯高短期拆息外，連大市成交亦抽乾，接力仲有阿里巴巴或者短期在港第二上市，港股無新水推郁大市，短期或者唔上唔落，只會過別股份生猛。

粵海年年增派息

就例如周三講過的領展(00823)，今日有開車跡象，因全球央行搞白鴿起義，掃冧全球債息，變相利好預期亦有三厘息率兼業務甚安全的領展起動，目標維持睇最少140蚊。至於之前提及的美股SEA及動物藥商Elanco，前者已再創新高，估計可飄到40美元，Elanco亦拾級而上，首站仍看37.61美元，之後就再進一步跟進。

另一隻穩步上揚現時值得吼的股份是粵海投資(00270)，過去十年股本回報率(ROE)維持在12至17%，更重要是過去六年派息持續增長，幅度達10至21.7%，未來派息有望維持過往增逾一成傳統，加上供水比香港業務穩定，預期股息率有逾四厘，比十年美債現處1.94厘高一大截，吼回到十天線買入，中線睇17.5元。

央行無恥狂印撐起金價

筆者去年11月叫買金及山東黃金(01787)，2月中開始突然轉軚唱淡金價，但骨子裏卻是「黃金大好友」，亦曾積極參與2003至2012黃金大牛市，過去數年亦將阿女利是錢變實金，全因環球央行無底線兼無恥狂印銀紙。

至於3月突轉軚睇淡金價，因為3至5月是傳統金價例跌季節，結果金價由2月下旬最高的1350美元，跌到5月底穿埋1300美元，不過放鴿效應帶挈，金價近期已突破1400美元。

從全球上市的黃金ETF持倉(圖一)睇到，資金有流向黃金趨勢，從今年5月低位迄今回升5.6%至7422萬盎司，不過仍比2013年初高峰期8250萬盎司相差一成。

牛熊分界睇1495美元

作為黃金大好友，上破1400美元關，無疑是相當興奮，但現水平中短線應要審慎，首先從金價周線圖睇(圖二)，14天RSI達77.6超賣水平，其次金價未走出上落市，原因是金價真正阻力在1495美元。

當然長線筆者是睇好金價，第一是央行狂印救經濟，其次是ETF持倉增加，第三是特朗普本周計劃提名曾擔任經濟顧問的謝爾頓(Judy Shelton)填補聯儲局理事空缺，她不單主張白鴿局減息，更倡議美元應回到金本位，重新與黃金掛勾，都咪話唔得人驚。

長線來看，筆者相信金價最終會升到石油危機時道指黃金比率一對十樓下水平，簡單介紹何為道指金價比率(圖三)，即每點道指等同幾多黃金，以道指周三晚收26966點及金價在1417美元附近計，現時道指金價比率為19水平，明顯比過往50年平均13.33偏高，即是金價偏平。

一旦回到極端情況下，即1979年滯脹時期，該比率最低曾見過3.47。比過參考，若果道指不變維持現有水平，金價即可狂飆到10653美元，當然這是超極端情況。

總括來講，金價未能升穿1495美元，金價牛市難重臨，現時應分三注落手，手上買一注，一旦升穿1495美元便補多一注，連歷史高位1920美元也升穿，就入埋最尾果注，中短線1350美元止蝕，長期持有止蝕住則在1100美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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