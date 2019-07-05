國際財經

抵押貸款機構Halifax公布，英國4至6月房價按年上漲5.7%，為2017年初以來最大漲幅，預期為上漲5.9%，顯示樓市已有所企穩。

6月房價按月下跌0.3%，預期為下滑0.2%；5月為按月上漲0.4%。