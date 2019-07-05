國際財經

全球經濟放緩的憂慮重燃，歐美貿易糾紛持續，投資者靜候美國非農就業數據出爐，期望從中推測聯儲局的減息步伐，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報7589點，跌14點或0.19%；德國DAX指數報12619點，跌10點或0.08%；法國CAC 40指數報5611點，跌9點或0.16%；意大利富時MIB指數報22108點，跌12點或0.05%。

道指期貨暫報26951點，跌19點。

歐美貿易緊張關係持續升溫，美國與歐盟在農業產品規管問題上發生爭端，美國聯同15個其他國家向世界貿易組織(WTO)提交聲明，批評歐盟對農業和農民賴以為生的一些重要工具，採取「有危害」的監管措施，有損農民的生計利益。

貿易方面，到訪梵蒂岡的俄羅斯總統普京表示，如果美國和中國未能找到解決貿易爭議的方案，全球經濟都會受到影響。他呼籲，必須放棄因政治目的而提出的限制措施，又警告如貿易戰持續，到2024年，全球貿易將下跌17%，全球經濟亦會收縮2%。

美國稍後將公布6月非農就業報告，由於這是聯儲局下次會議前的最後一份就業報告，如果就業情況令人失望，7月底減息的機會將被推高，或利好股市走勢。

全球經濟增長前景疑慮帶來壓力，加上原油庫存減幅較預期少，油價走低。紐約原油期貨現時每桶報56.6美元，挫0.74美元或1.29%；倫敦布蘭特期油報63.11美元，跌0.19美元或0.3%。