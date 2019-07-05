國際財經

美國周四為獨立日假期，美股全日休市，在外圍氣氛淡靜，以及缺乏利好消息下，歐洲股市普遍窄幅上落，收市整體溫和向好，泛歐指數Stoxx 600上揚0.09%，報392點，創逾一年新高，也是連續第六個交易日造好。

今年以來，Stoxx 600累計已上漲超過16%。市場預期歐洲央行將採取寬鬆的貨幣政策，成為支持歐股上升的重要動力。

料拉加德立場偏鴿派

拉加德(Christine Lagarde)將接掌歐洲央行行長職務，市場相信她仍會追隨前輩的做法，在貨幣政策上採取鴿派立場，相關憧憬為歐股帶來支持。

歐洲主要市場之中，以意大利股市表現最強，抽升近1%，因為羅馬政府本周向歐盟提交的債務數字，符合歐盟委員會的財政預算赤字要求，避免受到歐盟紀律處分。意大利富時MIB指數收報22120點，抽高0.98%或215點。MIB銀行股價升1%，創近一年新高，當地銀行指數急飆3.4%。

不過，分析指出，意大利只是暫避一劫，到今年秋天向歐盟提交2020年預算草案時，相信又會再次面臨考驗。

英國富時100指數收報7603點，跌0.08%或5點；德國DAX指數收報12629點，進賬0.11%或13點；法國CAC 40指數收報5620點，反彈0.03%或1點；西班牙IBEX 35指數收報9401點，上升0.07%或6點。