即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

美股「長牛」以創新高迎接國慶，道指周三(3日)於相隔9個月後終成功升越2018年歷史紀錄，連同標普500指數與納指，齊齊於獨立日假期前破頂。

外圍造好，港股昨天卻無法擺脫悶局，受內地股市持續偏軟拖累，恒指高開36點後，觸及29007點即掉頭，埋單更要倒跌，收報28795點，下挫59點(0.21%)，主板成交金額縮減至724.34億元。

自美國聯儲局主席鮑威爾在6月初「放鴿」，加上中美貿易戰升溫因素大致消化，恒指從低位26671點反彈，「六絕月」累漲近1900點(7.02%)，未屆7月已提早「翻身」。「習特會」取得成果紓緩中美貿易緊張關係，談判再露曙光，但恒指7月首3個交易日盤中最多只錄得400餘點進賬，續受制28925點阻力(即去年10月30日至今升浪回調黃金比率23.6%水平)，在中美達成正式(終極)貿易協議前，港股暫時缺乏進一步上揚的催化劑。

儘管環球央行傾向放寬銀根，利好股市，但本欄相信，「美牛」近日強勢，主要是國債孳息下跌，間接推高了企業股息回報的吸引力，刺激資金流入股市，但要留意，減息預期可能已充分反映。相比之下，中港仍然受到貿易戰打擊，宏觀經濟和企業盈利前景存在較多不明朗因素，現階段港股估值難望大幅提升。

中美爆發貿易戰以來，內地及香港經濟已明顯放緩，對企業業績的影響逐步浮現。港交所數據顯示，單單6月份，就有超過120間上市公司發出盈警(預期即將公布的業績轉差)，按年增加接近三成；相反，發盈喜(估計業績較去年同期好)僅得30餘家。

附【圖】所見，本港企業「盈警佔比」在2018年首季開始反覆回升，截至今年6月底攀上71.7%，屬2016年10月後最高。「盈警佔比」是由上市公司發出盈警數目除以全部盈利預警(profit alert，包括盈喜和盈警)總數比率的6個月移動變化，數值愈高代表發盈警企業愈多，亦意味整體企業盈利前景惡化。

此外，如果從恒指成分股的12個月每股盈利角度看，不難發現恒指每股盈利自去年下旬見頂回落；截至今年7月3日，恒指每股盈利數字已挫至2553.79元，屬2018年6月底後最低水平。

另一方面，分析員對恒指成分股未來12個月的每股盈利預測亦於今年初見頂下滑，反映他們對50家藍籌企業的整體盈利前景，看法同樣趨向悲觀。

總括而言，綜合上市企業發出盈警及分析員對恒指盈利預測等數據，足以確認本港企業盈利正逐漸轉壞；考慮到過去「盈警佔比」表現與恒指有着十分密切的逆向關係，若往後企業發盈警持續上升情況未有改善，短期將為恒指帶來一定的負面影響。

信報投資研究部

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