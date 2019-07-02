國際財經

中美恢復貿易談判，市場風險信心改善，但美國總統特朗普稱協議將稍為對美國的利益傾斜，多間投行料「習特會」結果只有短暫刺激作用，加徵關稅威脅仍然存在，抑制大市升勢，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時54分，英國富時100指數報7520點，升22點或0.3%；德國DAX指數報12525點，升4點或0.03%；法國CAC 40指數報5568點，升不足1點或0.01%；意大利富時MIB指數報21357點，升103點或0.49%。

道指期貨暫報26692點，跌8點。

中美貿易關係緩和，美國總統特朗普表示，與中國國家主席習近平會面後，兩國已恢復貿易談判，相信很大機會能達成協議。中美談判代表不斷通電話及會面，新一輪貿易談判已經展開。中國多年來在與美國貿易中取得很大好處，所以談判中的協議，必須稍為對美國有利。

美銀美林與摩根士丹利認為，「習特會」結果只有短暫刺激作用，又看淡美股前景，預期夏季將出現調整。巴克萊亦認為，雖然中美關稅戰停火，美方對華為的禁令亦有所放寬，但預料兩國之間的科技戰還會繼續。

全球經濟放緩風險仍大，摩根大通預期，下半年全球GDP增速將自上半年2.75%放緩至約2.5%，且有偏向進一步降至2%至2.25%的風險；這將是自2012年以來最疲弱的增幅，而未來12個月美國的衰退風險亦增加至40%。

歐美關係趨緊張，美國貿易代表辦公室(USTR)公布，因應與歐盟就民航機補貼問題，計劃向價值40億美元的歐盟進口貨品徵收關稅。

油市方面，石油出口國組織(OPEC)開會後，決定延長減產協議9個月，至明年第一季。沙地能源大臣法利赫(Khalid al-Falih)表示，油組成員全面支持延長減產協議。另外，油組同意總幹事巴金多的任期延長3年。油組將於周二與其他參與減產協議的主要產油國舉行會議。

油價反覆，因全球經濟減緩將打壓石油需求的擔憂重燃，抵消石油出口國組織(OPEC)決定延長減產措施到明年3月的利好因素。紐約原油期貨現時每桶報59.14美元，升0.05美元或0.08%；倫敦布蘭特期油報65.26美元，升0.2美元或0.31%。