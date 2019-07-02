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今日 13:32 國際財經

澳洲央行減息四分一厘 連續兩個月減息

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澳洲儲備銀行宣布，減息四分之一厘，是今年內第二度減息，亦是2012年以來首次連續兩個月減息，利率降至1厘的歷史低位，符合市場預期。

澳洲央行指出，全球經濟前景維持合理水平，但國際貿易和技術爭端產生的不確定性正影響投資，並意味全球經濟面臨下行風險。現時大多數發達經濟體的通脹低迷，失業率維持低位，而工資增長有所回升。環球貿易放緩導致亞洲經濟增長放慢。

澳洲上月初已減息四分之一厘該行表明，必要時將調整貨幣政策，以支持經濟的可持續增長並實現通脹目標。

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