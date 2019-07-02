國際財經

二十國集團(G20)峰會期間舉行的「習特會」決定暫時停止貿易戰，結果令市場滿意。中美同意暫停加徵新關稅，並重啟貿易談判，又放寬對華為的出口禁令，美國科技股明顯受惠。美股在晶片及相關設備股帶動下，標指周一甫開市即創新高，道指曾飆290點，即市高見26890點；美元造好，市場避險胃納降，金價和日圓等避險資產表現疲弱。不過，分析師警告，停戰不等於貿易糾紛解決，加徵關稅威脅仍存在，對市場的刺激或短癮，投資者要謹慎。

科技股帶領漲勢，支持標指創盤中新高，最高見2977點，升幅達1.2%，收市仍升0.77%，報2964點；納指升1.06%，收報8091點；道指漲117點或0.44%，收報26717點。華為可獲美國企業供應零件，科技股抽升，蘋果曾漲3.3%，收市回順升1.8%，仍是升幅最大的道指成分股；其他華為供應商如英特爾和美光(Micron)亦有好表現，推動費城半導體指數急升2.6%。金融股也有好表現，摩根大通上揚1.6%，高盛都抽高1.1%。

摩通料樂觀情緒維持數月

摩根大通董事總經理兼中國市場主席李晶(Jing Ulrich)接受CNBC訪問時，預期「習特會」引發的樂觀情緒可以維持幾個月，讓投資者把注意力轉到影響股票表現的其他因素，例如企業盈利和中國經濟改革等。

澳洲國民銀行(NAB)經濟師斯特里克蘭德(Tapas Strickland)的看法較為謹慎，認為中美貿易關係雖然避開了最壞情況，但加徵關稅威脅仍然存在，投資者應該保持警惕。

歐洲STOXX 600指數升0.78%，其中科技股漲1.9%。歐股方面，德股和英股均升約1%，法股則微漲0.52%。在亞洲，日股升2.1%，新加坡和印度分別有1.5%和0.7%升幅。

瑞士股票禁歐盟買賣市照升

歐盟與瑞士談判破裂，不再延續兩地證交所互通的措施，瑞士宣布從周一開始禁止歐盟證交所交易瑞士股票，違者最高判監3年，意味雀巢、諾華和瑞銀等重磅股日後只可在瑞士交易。瑞士股市未受影響，周一仍升0.9%。

美滙指數尾段升0.73%，報96.83。歐羅報1.1288美元；美元兌日圓報108.45日圓。紐約期金顯著回落，收市報每盎斯1389.3美元，跌1.7%。比特幣繼續大起大落，周一尾段插8.7%，報10404.4美元。

油國開會勢延長減產 油價漲

石油出口國組織（OPEC）與俄羅斯為首的非油組國家周二在維也納展開為期兩天的會議，討論減產，市場憧憬減產協議延長，紐約期油收市升1.1%，報每桶59.09美元；布蘭特期油漲0.5%，報每桶65.06美元。