國際財經

中美元首會晤後決定貿易休戰，利好環球股市投資氣氛，歐洲股市周一收市回升0.78%。美國放寬對華為的出口禁令，帶動歐洲科技股受捧。

英國富時100指數收報7497點，上揚0.97%或71點；德國DAX指數收報12521點，上漲0.99%或122點；法國CAC 40指數收報5567點，抽升0.52%或28點；意大利富時MIB指數收報21254點，微漲0.09%或19點；西班牙IBEX 35指數收報9264點，進賬0.72%或65點。