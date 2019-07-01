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今日 03:14 國際財經

標指創新高回順 道指漲290點升幅曾近盡失

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「習特會」拍板決定貿易休戰，中美同意重啟貿易談判，市場氣氛趨樂觀，美股一度大幅造好，道指周一初段曾抽高290點，其後在波音拖累下拾級向下，尾段一度收窄升幅至只漲16點。標指甫開市即創新高，其後升勢放緩。有分析師警告，停戰不等於貿易糾紛解決，加徵關稅威脅仍然存在，對市場的刺激或短癮，投資者要謹慎。

截至本港時間凌晨約3時14分，道指報26689點，升89點或0.34%；標普500指數報2959點，升17點或0.61%；納指報8077點，升71點或0.89%。

波音股價下滑2.4%，暫時為表現最弱的道指成分股。科技股造好，蘋果攀升1.7%。銀行股也上揚，摩根大通回升1.63%，高盛上漲1.24%。

「習特會」於上周六在日本大阪二十國集團(G20)峰會後舉行，中美元首會談歷時80分鐘，取得不少成果。雙方協議「休戰」並同意重啟自5月以來停頓的經貿磋商。美國總統特朗普宣布，不會對中國商品加徵新關稅，也不取消現有關稅，同時放寬對華為的限制，容許美國公司繼續向華為出售不涉國家安全的產品，並透露中國開始購買大量美國農產品。

不過，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)預料，兩國短期內仍然無法達成協議，稱放寬華為的禁令，容許美國企業向後者出售的產品，只是一些全球其他地方均可購買的產品，涉及國家安全的關鍵產品仍然是被禁之列，強調對於華為的處理仍是貿易談判的其中一環節。

美元呈強，ICE美滙指數大幅抽升0.72%，報96.82。歐羅回落0.74%，報1.1288美元；澳元滑落0.83%，報0.6962美元。

石油出口國組織(OPEC)即將召開會議商討減產協議，俄羅斯和沙地同意將減產行動再延長6至9個月，推動油價持續上升。紐約原油期貨收市每桶報59.09美元，漲1.1%；倫敦布蘭特期油報65.06美元，漲0.5%。

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