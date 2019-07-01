國際財經

中美元首會晤後同意暫緩貿易戰，消息刺激美國股市周一上揚，但美銀美林與摩根士丹利表示看淡美股前景，預期夏季將出現調整。

大摩美股首席策略師威爾遜(Mike Wilson)指出，仍維持美股今年第三季將有調整、回落10%的預測不變，「習特會」結果只有短暫刺激作用。

威爾遜仍然相信，中美貿易摩擦將陷入「沒有痛苦就不會結束」的景況，意味可能要等到經濟變壞後，雙方才能達成協議。

美銀美林策略師Savita Subrahim為首的團隊在報告中指出，雖然有分析指「習特會」結果屬於好消息，但該行對此有所保留，認為美國向總值1000億美元中國貨加徵近20%關稅，相關的負面效應將反映出來，令到美國製造業進一步疲弱。

美銀美林估計，美國股市將於夏季作出調整，回落幅度可能是5%，誘因可能是美國對中國貨加徵5%關稅，然後兩國才可望在夏季結束前達成貿易協議，屆時標普500指數再度回升至3100點水平。

對於聯儲局可能在7月底減息，威爾遜則認為，若減息也不足以阻止美國經濟轉壞，以及推動美股回升。美銀美林相信，聯儲局減息只會讓貿易戰惡化，以及令局方在經濟進一步疲弱時缺乏刺激手段。

威爾遜相信，美國藍籌業績將下滑，進一步打擊美股。