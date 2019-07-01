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今日 02:02 國際財經

Brookfield夥GIC 499億購美Genesee鐵路集團

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加拿大另類資產管理公司Brookfield與新加坡主權基金GIC，同意聯手收購美國鐵路運輸集團Genesee & Wyoming，涉及金額為現金64億美元(499.2億港元)。

根據建議，每股收購作價為112美元，較Genesee上周五收市價有12%溢價。連同承擔債務在內，交易價值為84億美元。

Genesee營運120條短程鐵路線，主要經營地點在美國，但在歐洲及澳洲也有業務。自1996年上市以來，該公司年度收入複合增長率為16.8%，由7780萬美元升至23億美元。

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