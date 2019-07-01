國際財經

「習特會」拍板決定休戰，中美同意重啟貿易談判，美方同時暫緩向華貨品加徵關稅，並放寬對華為的限制，加上美朝數周內重啟核談判，兩國緊張關係緩和，市場氣氛趨樂觀，歐洲股市中段續上揚，道指期貨升逾200點。

截至本港時間下午6時06分，英國富時100指數報7506點，漲80點或1.09%；德國DAX指數報12554點，漲156點或1.26%；法國CAC 40指數報5583點，升44點或0.81%；意大利富時MIB指數報21279點，升44點或0.21%。

道指期貨暫報26872點，升279點。

「習特會」於上周六在日本大阪二十國集團(G20)峰會後舉行，中美元首會談歷時80分鐘，取得不少成果。雙方協議「休戰」並同意重啟自5月以來停頓的經貿磋商。美國總統特朗普宣布，不會對中國商品加徵新關稅，也不取消現有關稅，同時放寬對華為的限制，容許美國公司繼續向華為出售不涉國家安全的產品，並透露中國開始購買大量美國農產品。

不過，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)預料，兩國短期內仍然無法達成協議，稱放寬華為的禁令，容許美國企業向後者出售的產品，只是一些全球其他地方均可購買的產品，涉及國家安全的關鍵產品仍然是被禁之列，強調對於華為的處理仍是貿易談判的其中一環節。

中方則對重啟貿談前景保持審慎，新華社引述國家主席習近平指出，中方有誠意與美方繼續談判，管控分歧，但強調談判應該是平等，體現相互尊重，並在涉及主權和尊嚴的問題上，中國須維護其核心利益。

美朝核談判有突破，兩國領袖時隔4個多月再度會晤，特朗普亦成為首位踏足北韓的在任美國總統。他稱，與金正恩同意重啟核談判，美方團隊將於數周內開始與北韓談判，但強調不急於達成協議，而美方仍會維持對朝制裁。美朝領袖均釋出善意，分別邀請對方訪問白宮及平壤。外界普遍分析認為，特朗普的板門店之行打破美朝無核化談判僵局，為對話添增新動力。

石油出口國組織(OPEC)將於周一在奧地利維也納召開的例會，以及其後一天與參與減產協議的其他產油國舉行的OPEC+會議。上周末，俄羅斯總統普京與沙地阿拉伯王儲穆罕默德會面後，兩國宣布達成共識，同意延長減產協議，消除油組與OPEC+會議的懸念。

數據方面，歐羅區製造業萎縮的速度快於預期，景氣全面放緩，反映行業狀況恐怕難以迅速回升。IHS Markit公布，歐羅區6月製造業採購經理指數(PMI)終值為47.6，低於初值47.8，並低於5月的47.7，連續5個月低於50的榮枯分界線。

石油出口國組織(OPEC)即將召開會議商討減產協議，俄羅斯和沙地同意將減產行動再延長6至9個月，推動油價持價升逾2%。紐約原油期貨現時每桶報60.08美元，漲1.61美元或2.75%；倫敦布蘭特期油報66.56美元，漲1.82美元或2.72%。