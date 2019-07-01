國際財經

受半導體和對華出口不振等因素影響，南韓6月出口按年減少13.5%，至441.8億美元，連續第7個月下滑，並創下近3年半以來最大跌幅。

南韓產業通商資源部公布，從出口項目來看，半導體出口按年減少25.5%，石油製品跌24.5%，船舶、乘用車則分別增46.4%和8.1%。

從出口地區和國家來看，面向中國、東盟的出口有所減少，對華出口減少24.1%，創2009年5月以來最大跌幅。

期內，進口額按年減少11.1%，為400.1億美元，貿易收支實現順差41.7億美元，連續89個月保持順差。