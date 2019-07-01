國際財經

越南與歐盟簽訂雙邊自由貿易協定，令到前者成為首個獲歐盟容許、有99%產品可獲豁免關稅的亞洲國家。

有關協定仍須得到歐洲議會批准後方才生效。有不少歐洲議會議員關注越南的人權狀況，可能在審批協定時加以留難。

歐盟指出，與越南簽訂的自由貿易協定很重要，也是該組織與新興國家所簽訂的最進取協議。根據協定，越南與歐盟向對方進口的貨品在10年內分階段獲豁免關稅，最後有99%貨品獲免關稅進口，只有農產品進口至歐洲仍有配額限制。

同時，雙方企業可進軍對方的郵政、銀行與海洋業。