國際財經 中國財經

中美同意恢復貿易磋商，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)形容，這是非常重要的事，但預料兩國短期內仍然無法達成協議。

庫德洛接受霍士新聞訪問時指出，中美在今年5月初已就一項新的貿易協定達成九成共識，但談判隨後破裂，且僵局一直持續了7周，相信餘下的一成可能是最艱巨。

他解釋指，中美目前仍有很多尚未解決的議題，包括網絡攻擊、中國要求美國企業轉讓技術、北京政府對本國公司的補貼，以及美國向華為出售技術產品等。

庫德洛補充道，相信談判將會持續一段相當長的時間。