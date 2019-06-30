今日 18:26
國際財經
英國外相侯俊偉(Jeremy Hunt)表示，即使在無協議脫歐情況下，亦會推出企業減稅措施。
他續稱，如果未能在10月初達成協議，他仍會在10月31日準備無協議脫歐。
下季賣兩官地1350伙 五季最少
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