中國財經 國際財經

國家主席習近平與美國總統特朗普在二十國集團(G20)峰會期間會談，雙方同意重啟貿易磋商。內地環球時報社評認為，這樣的結果無疑符合中美兩國社會的利益，令兩國民眾至少在第一時間鬆了一口氣。

不過，中美經貿磋商重啟後的情況更為關鍵，因為美方過去有多次出爾反爾的表現，美國權力結構的複雜性、執政團隊內部的分歧、以及選舉遊戲的影響，都是美方變數多的原因。

環球時報社評稱，不僅中方必然對此有所警惕，國際社會應當說也對美方態度的不穩定有過諸多領教。綜合以上情況，中方最重要是保持清醒和加強定力。