國際財經

投資者觀望「習特會」成果，美股道指周五曾升111點，盤中高見26638點，早段也曾倒跌4點，低位觸及26522點，全日表現牛皮，最終靠金融股發力高收。滙市尾段變動微，金價則靠穩。

美國聯儲局最新公布銀行壓力測試成績理想，刺激金融股上揚，華爾街大行摩根大通和高盛股價齊高收約2.7%，為表現最佳的首二隻道指成分股。道指收市仍漲73點或0.28%，報26599點；標指攀高0.58%，收報2941點；納指進賬0.48%，收報8006點。歐股亦向上，泛歐STOXX 600指數升0.7%，德股和法股收市升近1%，英股只漲0.31%。亞股受壓，MSCI亞太指數(不計日本)跌0.2%，日股低收0.3%。

中美元首周六正式會晤前，據報國務院副總理劉鶴率先於周五晚會見美國貿易代表萊特希澤和財長努欽，探討貿易問題，為「習特會」做最後準備。中美亦趁G20期間舉行的其他會議積極造勢，國家主席習近平不點名譴責保護主義及霸凌行為，斥任何自我優先的做法都不得人心；美國總統特朗普則預期「習特會」有建設性，但沒有承諾不對中國徵收新一輪關稅。

周五中午首次拍攝領導人大合照前，習近平主動與特朗普握手並短暫交談，過程不足10秒，是兩人自去年12月在阿根廷會面後再度碰面。「習特會」據報於香港時間周六(29日)早上10時30分舉行，會晤長約一個半小時。

歐羅兌美元漲0.01%，報1.1371美元，本月料可錄得17個月來最大單月升幅。美滙指數無變動，報96.2。美元兌日圓則持穩。紐約期金收升0.1%，每盎斯報1413.7美元，6月累漲7.7%，是2016年6月以來最大單月升幅。油價下滑，紐約8月期油收市跌1.6%，每桶報58.47美元，收市後成為即月合約的布蘭特9月期油挫1.4%，每桶收報64.74美元。

美國商務部周五公布5月份個人收入與開支報告，佔美國經濟超過三分二的消費開支增加0.4%，符合市場預期，4月份升幅從0.3%上調至0.6%。5月個人消費開支平減指數(PCE)按月增0.2%；按年升1.5%，略低於4月的1.6%增幅。不計食品和能源的核心PCE按月升0.2%，按年升1.6%，與4月升幅一致。

比特幣周五回升

其他數據方面，芝加哥採購經理指數(PMI)從5月的54.2跌至6月的49.7，是2017年1月以來首次跌穿50盛衰分界，反映經濟活動收縮。密歇根大學6月消費信心指數最終為98.2，低於5月的100，但高於市場預期的98。

另外，比特幣一周以來異常波動，周三曾見13852美元一年半高位，之後在10分鐘內急插超過1800美元，周五回穩，美國尾段升逾14%，報12196美元。