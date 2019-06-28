國際財經

美國著名對沖基金經理Daniel Loeb管理的基金公司Third Point公開質疑聯合技術(United Technologies，UTC)與雷神(Raytheon)合併建議的合理性。UTC回應稱，不同意該基金公司在公開信內提及的結論，認為股東是支持有關合併建議。

Third Point批評合併建議缺乏充足的細節，令人質疑其是否可行。

UTC指出，董事會已一致支持收購建議，有信心完成交易後的公司有雄厚實力，為兩間公司股東創造更大價值。