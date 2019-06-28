國際財經

中美元首即將會晤磋商經貿問題之前，投資者憧憬兩國有機會暫時叫停貿易戰，歐洲股市周五收市造好，泛歐指數Stoxx 600報384點，上揚0.70%。

英國富時100指數收報7425點，上升0.31%或23點；德國DAX指數收報12398點，攀升1.04%或127點；法國CAC 40指數收報5538點，抽高0.83%或45點；意大利富時MIB指數收報21234點，進賬0.59%或123點；西班牙IBEX 35指數收報9198點，上漲0.56%或51點。