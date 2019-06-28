國際財經

美國消費者信心指數及個人所得增長數字均勝預期，加上市場憧憬周六舉行的「習特會」，可能為中美達成貿易協議帶來正面促進作用，都利好華爾街股市投資氣氛，銀行股表現強勢，推動道指中段續漲逾100點；科技股也有良好表現，支持納指重上8000點關。

截至本港時間凌晨約零時26分，道指報26636點，升109點或0.41%；道指早段高開逾百點後，一度倒跌4點，低見26522點。標普500指數報2940點，升15點或0.52%；納指報8009點，升41點或0.52%。

個別股份方面，摩根大通上揚3.01%，暫時為升幅最大的道指成分股，高盛都攀高2.47%。聯合技術(United Technologies)和英特爾都漲逾1%，Facebook也上升超過1%。對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar抽高1.24%，波音回升0.57%。

國家主席習近平與美國總統特朗普今日將在大阪會面，市場人士關注兩國能否消除貿易分歧，甚至發出利好消息。外電報道，中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及財長努欽(Steven Mnuchin)，昨日在美國代表團入住的大阪帝國飯店會面，為兩國元首會面作出準備。

特朗普早前表示，期望會談富有成效，並預期將是刺激的一天。但他否認已答應習近平將關稅措施押後。

數據方面，密歇根大學6月美國消費者信心指數終值為98.2，高於預期的98；美國消費者現況指數終值為111.9，預期為112.6；美國消費者預期指數終值為89.3，預期為89.4。

另外，美國5月個人支出按月增加0.4%，符合預期；個人所得按月增加0.5%，預期為增加0.3%。

美元偏軟，ICE美滙指數暫回吐0.03%，報96.16。

紐約期油暫持平，每桶報59.43美元，盤中低位一度滑至58.91美元。倫敦布蘭持期油反覆站穩，現時每桶報66.77美元，上升0.33%。