國際財經 即巿股評

上半年又即將講BYE BYE，唔好以為貿易戰會搞冧全球股市，全球94個股市中，截至今早有71個錄得升幅，歐豬國之一的希臘，唔聲唔聲嚇你一驚，上半年狂升四成，跑贏全球！

跌得愈殘彈得愈盞，去年全球最衰表現的內地股市，上半年亦反彈，上證指數及深證城指分別升20.8%和28.4%，港股今年也彈升2696點或10.4%，被阿爺政策困擾的藥股龍頭中生製藥(01177)，表現就冠絶藍籌，上半年就大升逾五成半。

ETF資金回流中國

資金有腳四圍走，中美貿易戰拳來腳往，投資者冇鞋都挽屐走。從全球ETF資金流計睇到，上半年一共有38.7億美元(302.3億港元)撤出中國股票，好彩已見回流，單是過去三個月有9.7億美元淨入，折合75.8億港元。

不過，香港就較為大鑊，上半年有7.78億美元(60.8億港元)撤出香港股票ETF，過去三個月更擴大至13.6億美元(折合106.2億港元)，或者與反送中事件有關。

港美股市無方向，市場睇實明朝中美元首見面，暫時最大機會有停火協議，將加關稅時間大腳踢後，中美就繼續傾，至於放生華為就唔使諗啦！

此外，大家都知中美分歧大，要傾可以年計，但暫時筆者對後市仍會偏好，只要會議上唔喺黑面走人，仲有白鴿局刺激，港股長假後會向上，上面睇30000點，但如果雙方不歡而散，港股就會掟到去25700，而美股上面標普可睇破頂，談判破裂就2600見。

騰訊音樂較Spotify可取

正如之前所講，要坐得安心又放心過G20，最好攬實老套防守股，一旦G20向好方面發展，下周就可以响山窿捐出來打獵，美國中概股跌到一仆一碌，除咗回流香港上市的阿里巴巴揀得過外，上年12月响美國上市的騰訊音樂(上市編號TME)亦值博。

騰訊音樂由騰訊(00700)分拆，上市後騰訊仍揸住58.1%股權，音樂串流媒體服務Spotify亦持有9.1%股權，去年12月以13美元招股上市，上市後到今年3月一度大升至19.97美元，之後輾轉回落，6月最低見過12.6美元，即從高位大幅回調37%，隨著大市回升，騰訊音樂亦跟上，日收報14.97美元，比今個月低位反彈18.8%。

內地網上音樂用戶達5.76億人，當中透過手機等置管聽歌用戶達5.53億人，按年升8%，雖比2017年按年增長9.4%放緩，但中國人均音樂消費遠比歐美發達國家低，以日本、英國和美國為例，上述三個國家人均消費為21.7美元、19.4美元和16.4美元，內地現時僅0.2美元，隨著一系列版權保護法律出台，中國線上音樂正版化率達94%，未來大有追落後空間。

更值得留意是，內地音樂流媒體行業集高度集中，騰訊音樂去年霸佔85.3%市佔率，由於以上原因，中金估騰訊音樂今年賺37.48億元人民幣，按年升1.06倍，明年更增至51.44億元人民幣，按年再升37%。

若果泊埋Spotify比較，上季騰訊音樂毛利率有35.4%，明顯比24.7%，加上Spotify仍未有盈利，明顯騰訊音樂相對抵買，只要下周中美談判向好進展便可買入，望番上面廿蚊美元，跌穿14美元斬纜。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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