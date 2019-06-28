國際財經

市場關注「習特會」會否為重啟中美貿易談判帶來突破，雖未必能夠達成明確貿易協議，但或有助暫緩加徵關稅步伐，歐洲股市中段上升。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7422點，升20點或0.28%；德國DAX指數報12327點，升56點或0.46%；法國CAC 40指數報5508點，升14點或0.27%；意大利富時MIB指數報21175點，升64點或0.31%。

道指期貨暫報26632點，升86點。

二十國集團(G20)峰會今日起一連兩天在日本大阪舉行，習特會將於本港時間明早10時30分舉行。美國總統特朗普表示，期望會談富有成效，並預期明日將會是刺激的一天，惟又稱沒有承諾過不對中國實施新關稅措施。

國家主席習近平今早不點名批評個別國家挑起貿易摩擦，稱部分發達國家採取保護主義措施，引發貿易摩擦及經濟阻礙，形容是全球經濟動盪加劇的最大風險。

數據方面，歐羅區6月消費物價調和指數(HICP)初值按年升1.2%，符合預期，但仍遠低於歐洲央行設下的2%目標水平。

油價先跌後升，紐約原油期貨現時每桶報59.44美元，升0.01美元或0.02%；倫敦布蘭特期油報66.61美元，升0.06美元或0.09%。