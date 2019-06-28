國際財經 即巿股評

由於上周三(6月19日)英國公布的CPI、RPI、PPI等通脹數據大部分高於預期，加之美國聯儲局會後政策聲明大放鴿派訊號，令美國減息概率大增，英鎊/美元一度從低位大幅回升逾100點至1.2670附近。

不過，英倫銀行於上周四(6月20日)晚宣布維持基準利率於0.75%不變後發表鴿派聲明，指因英國脫歐和貿易不確定性導致下行風險增加，下調英國第二季度GDP增速預期至零增長，英鎊/美元因而從1.2720附近短線回落近50點。

此外，英國下任首相爭奪戰已在當地時間6月20日舉行第五輪投票，前任外交大臣約翰遜(Boris Johnson)仍然是侯選大熱，並在投票中獲得160票，大幅拋離獲得77票的現任英國外交大臣侯俊偉(Jeremy Hunt)，基於對硬脫歐的擔憂增加，英鎊/美元曾於上周五(6月21日)短暫下跌至最低1.2639，但受美元走弱影響很快便回復升勢。直至本周二(6月25日)，英鎊/美元一度升至最高1.2779，創5月21日以來的一個月新高。

值得留意的是，本周二(6月25日)美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)和美國聖路易斯聯儲局主席布拉德(James Bullard)分別暗示降息程度未必如市埸預期。受累於此，英鎊/美元今日(6月28日)已回調至1.2660水平，如果約翰遜如期成功當選，勢必對英鎊/美元構成影響。

技術分析方面，英鎊/美元未能下破1.2500關口，並輾轉回升形成新的上升通道。本周英鎊/美元出現回調跡象，並跌至上升通道底部1.2650附近（由6月18日低位1.2502至6月25日高位1.2779上升浪的31.8%斐波那契回吐水平）。若英鎊/美元短期內能企穩上升通道底部支持，後市仍有機會再度上探1.2760-1.2780阻力區域。但由於英國硬脫歐的風險仍然未消除，英鎊/美元的反彈動力或備受考驗，而首相選戰的結果將是其中的關鍵。

交易策略方面，我們根據6月18日策略於1.2580建立的英鎊/美元沽盤已於1.2600平倉，虧損20點。短期內待英鎊/美元跌至1.2650-1.2660區域買入，上望1.2760，跌穿1.2630止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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