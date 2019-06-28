國際財經

越南最大上市公司Vingroup宣布，已與高通(Qualcomm)及日本富士通的一間子公司簽署協議，合作生產其Vsmart品牌的5G智能手機。

這款5G手機將在Vingroup位於河內的工廠生產，預料明年4月開始在歐美市場銷售。工廠投產後每年可生產1.25億部智能手機。

Vingroup去年12月推出Vsmart品牌，希望在越南贏得三星和蘋果等知名品牌的市場份額。該公司今年3月已開始在西班牙銷售Vsmart手機，並計劃拓展至其他歐洲市場。這款手機上月開始在緬甸銷售。