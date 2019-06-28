訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:47 國際財經

聚焦習特會 歐股早段靠穩

放大圖片

全球屏息以待「習特會」會否為重啟中美貿易談判帶來突破，市場料雙方雖難達成明確貿易協議，但憧憬有助推動重啟談判，暫緩加徵關稅，貿易緊張形勢有望緩和，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7411點，升9點或0.13%；德國DAX指數報12322點，升51點或0.42%；法國CAC 40指數報5495點，升2點或0.04%；意大利富時MIB指數報21124點，升13點或0.07%。

道指期貨暫報26613點，升67點。

二十國集團(G20)峰會今日起一連兩天在日本大阪舉行。美國總統特朗普與國家主席習近平，將於本港時間明早10時30分會面。早前有傳媒報道，雙方對於貿易爭議有望達成一定程度的共識，紓緩市場憂慮。

《華爾街日報》引述中國官方人士稱，北京政府料提出一系列條件，包括堅持要美國解除所有對華為的禁令，並希望美方解除所有對中國貨品徵收關稅，並放棄迫使中國購買美國更多的產品。據悉，國務院副總理劉鶴曾向美方表示，中美貿易協議必須平衡，但遭美方拒絕，華府亦無意解除有關禁令。

國家主席習近平今早不點名批評個別國家挑起貿易摩擦，稱部分發達國家採取保護主義措施，引發貿易摩擦及經濟阻礙，形容是全球經濟動盪加劇的最大風險。

美國總統特朗普此前強調，若不能與習近平達成貿易協議，他將對中國貨徵收額外關稅，對剩餘中國商品加徵的關稅稅率可能是10% 。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦明言，中美貿易會談不設先決條件，重申如有必要，美國可能對中國貨實施加徵關稅的措施。

俄羅斯總統普京未就是否支持延長減產協議表態，加上市場關注中美元首會面，油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報59.18美元，跌0.25美元或0.42%；倫敦布蘭特期油報66.31美元，跌0.24美元或0.36%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。