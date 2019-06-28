國際財經

全球屏息以待「習特會」會否為重啟中美貿易談判帶來突破，市場料雙方雖難達成明確貿易協議，但憧憬有助推動重啟談判，暫緩加徵關稅，貿易緊張形勢有望緩和，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7411點，升9點或0.13%；德國DAX指數報12322點，升51點或0.42%；法國CAC 40指數報5495點，升2點或0.04%；意大利富時MIB指數報21124點，升13點或0.07%。

道指期貨暫報26613點，升67點。

二十國集團(G20)峰會今日起一連兩天在日本大阪舉行。美國總統特朗普與國家主席習近平，將於本港時間明早10時30分會面。早前有傳媒報道，雙方對於貿易爭議有望達成一定程度的共識，紓緩市場憂慮。

《華爾街日報》引述中國官方人士稱，北京政府料提出一系列條件，包括堅持要美國解除所有對華為的禁令，並希望美方解除所有對中國貨品徵收關稅，並放棄迫使中國購買美國更多的產品。據悉，國務院副總理劉鶴曾向美方表示，中美貿易協議必須平衡，但遭美方拒絕，華府亦無意解除有關禁令。

國家主席習近平今早不點名批評個別國家挑起貿易摩擦，稱部分發達國家採取保護主義措施，引發貿易摩擦及經濟阻礙，形容是全球經濟動盪加劇的最大風險。

美國總統特朗普此前強調，若不能與習近平達成貿易協議，他將對中國貨徵收額外關稅，對剩餘中國商品加徵的關稅稅率可能是10% 。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦明言，中美貿易會談不設先決條件，重申如有必要，美國可能對中國貨實施加徵關稅的措施。

俄羅斯總統普京未就是否支持延長減產協議表態，加上市場關注中美元首會面，油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報59.18美元，跌0.25美元或0.42%；倫敦布蘭特期油報66.31美元，跌0.24美元或0.36%。