國際財經

世界貿易組織(WTO)裁定，美國華盛頓州等8個州向可再生能源產業提供非法補貼。

報告顯示，美國華盛頓州、加州、康涅狄格州、特拉華州等通過財政、稅收等政策對符合當地成分條件的可再生能源產業提供補貼，導致進口產品相較美國本地產品受到歧視性待遇，違背世貿原則。

2016年2月，世貿組織裁定印度在「全國太陽能計劃」中的部分措施違反世貿規則，對美國企業構成歧視性待遇。同年9月，印度向世貿組織起訴美國8個州實施的可再生能源政策違反世貿規則。